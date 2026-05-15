El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso que los debates de segunda vuelta se desarrollen en distintas regiones del país y planteó que uno de los encuentros principales se realice en la provincia de Chota.

Durante su ingreso al Congreso, el postulante señaló que su agrupación está dispuesta a participar en debates en el macro sur, macro centro y macro norte.

“Nosotros estamos listos para ir a debatir en las regiones macro sur, macro centro y macro norte; y por qué deberíamos tener temor de ir a un gran debate en la provincia de Chota en la región Cajamarca, estamos dispuestos”, afirmó.

Sánchez también respaldó la posibilidad de que los equipos técnicos de ambas agrupaciones participen en encuentros públicos y reiteró que está dispuesto a asistir a todos los espacios de debate.

En otro momento, el candidato se refirió a la denuncia vinculada al manejo de fondos de su partido y sostuvo que el caso corresponde a un periodo en el que la agrupación no recibía recursos públicos.

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