Vuelve a teñirse de sangre las vías de comunicación. Tres personas fallecieron y una habría sobrevivido tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 19, cerca de Pucayacu, en la vía que conecta desde Aucayacu.

Según información preliminar, el hecho involucró a un mototaxi en el que se desplazaban cuatro personas y un vehículo de carga que, de acuerdo con las primeras versiones, se encontraba estacionado debido a una falla mecánica.

El vehículo mayor, de placa W1W-936, corresponde a un camión Hino FC10 y era conducido por Nerio Vega Escalante, según los datos proporcionados. A raíz del impacto, la unidad menor quedó seriamente dañada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, el estado de salud del sobreviviente ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Versiones iniciales señalan que los ocupantes del mototaxi habrían estado retornando por la zona cuando se produjo el siniestro; sin embargo, esta información aún deberá ser corroborada por la Policía y las autoridades competentes.