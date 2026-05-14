Iniciará refacción del techo del Mercado Central ante riesgo estructural en Huánuco

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco y la Dirección Regional de Educación, verificó la calidad e inocuidad de los alimentos destinados a la preparación de desayunos y almuerzos para miles de estudiantes del departamento.

La supervisión se realizó en uno de los almacenes de las nueve empresas contratistas encargadas del transporte y distribución de alimentos para instituciones educativas de los distritos de Churubamba, Chinchao y Santa María del Valle, en la provincia de Huánuco.

TERCERA ENTREGA

Los productos inspeccionados corresponden a la tercera entrega programada para el año escolar 2026 y forman parte de los alimentos distribuidos bajo la modalidad Comida Caliente.

Durante la actividad, especialistas del PAE explicaron que cada alimento pasa por rigurosos controles de calidad antes de autorizar su transporte y distribución a las escuelas públicas. Asimismo, indicaron que los almacenes declarados por las empresas contratistas cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por el programa.