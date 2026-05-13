Cuando se dirigía del caserío de Nueva Granada hacia el distrito de Jacas Grande, en la provincia de Huamalíes, Ronal Rider Daza Romero sufrió un aparatoso accidente de tránsito que le costó la vida.

Las autoridades investigan las causas de la volcadura. Fue conocido que, luego de dejar a un colega de trabajo, el conductor emprendió retorno a su vivienda en Jacas Grande; sin embargo, nunca llegó a su destino, lo que llevó a sus familiares a iniciar su búsqueda.

La camioneta Toyota modelo Advance, de color blanco y placa W3J-409, de propiedad de la víctima, fue hallada en la quebrada Hualmash, cerca de la zona de León Pampa. El vehículo permanecía en medio de una caída de agua, situación que habría dificultado que fuera visto oportunamente.

INTENSA BÚSQUEDA

Tras una minuciosa búsqueda, el lunes en la mañana los familiares lograron ubicar la unidad vehicular, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de Ronal Daza, a varios metros debajo de un puente.

Con apoyo de pobladores de la zona, lograron mover la camioneta y recuperar el cuerpo sin vida. Efectivos de la Comisaría de Chavín de Pariarca acudieron al lugar y, tras confirmar el fallecimiento del conductor, comunicaron el hecho al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.