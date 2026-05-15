La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso que se desarrollen tres debates rumbo a la segunda vuelta electoral y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones oficializar la convocatoria.
Durante una actividad en Chiclayo, Fujimori se pronunció sobre la propuesta de Roberto Sánchez de debatir en Chota y cuestionó esa iniciativa al señalar que también podría realizarse en su ciudad de origen o residencia.
La lideresa de Fuerza Popular indicó que está dispuesta a participar en los encuentros que determine el organismo electoral y consideró que estos espacios también deben incluir a las planchas presidenciales y a los equipos técnicos de cada agrupación.
En otro momento, Fujimori también se refirió a las denuncias de irregularidades en la primera vuelta y anunció que su partido buscará movilizar a más de 90 mil personeros para supervisar la jornada electoral de la segunda vuelta.
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