La candidata de Fuerza Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones formalizar los encuentros y aseguró que aceptará las condiciones que establezca el organismo electoral. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)
La candidata de Fuerza Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones formalizar los encuentros y aseguró que aceptará las condiciones que establezca el organismo electoral. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso que se desarrollen tres debates rumbo a la segunda vuelta electoral y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones oficializar la convocatoria.

Durante una actividad en Chiclayo, Fujimori se pronunció sobre la propuesta de Roberto Sánchez de debatir en Chota y cuestionó esa iniciativa al señalar que también podría realizarse en su ciudad de origen o residencia.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que está dispuesta a participar en los encuentros que determine el organismo electoral y consideró que estos espacios también deben incluir a las planchas presidenciales y a los equipos técnicos de cada agrupación.

En otro momento, Fujimori también se refirió a las denuncias de irregularidades en la primera vuelta y anunció que su partido buscará movilizar a más de 90 mil personeros para supervisar la jornada electoral de la segunda vuelta.

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