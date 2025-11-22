Los días de Eulalia Espirilla cambiaron radicalmente, luego que hace días cayera en una zanja de 4 metros y desde ahí quedó postrada en una cama. Ella es vecina de la margen derecha de Cerro Colorado y antes de su accidente siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás, por eso cocinaba en la olla común 54.

Tras su caída, se fracturó la pelvis y también se golpeó la cabeza. A esto se suma que no había ambulancia para que la traslade al hospital y tuvieron que esperar horas, ya que el único vehículo estaba ocupado. Desde ese día no puede sentarse ni caminar, dependiendo completamente de la ayuda de otros.

Luego de ser intervenida quirúrgicamente, los médicos le indicaron que su recuperación tomará cerca de un año, siempre que reciba los cuidados necesarios. Ella es madre soltera y ya no puede cuidar a su hija como solía hacerlo, solo espera el apoyo de sus vecinos y la olla común que le lleva los alimentos.

“Me caí a esa zanja y nadie se hizo responsable, no tenía señalización y es un sitio oscuro y peligroso para cualquiera que camine por ahí. Ahora yo no puedo ni sentarme para comer, ya me operaron y tardaré meses en recuperarme, no puedo ni trabajar, me duele estar así”, sostuvo.

PROBLEMAS

La falta de movilidad también le impidió llegar a su primera cita médica, ya que no encontró transporte que pudiera movilizarla. A esto se suman los gastos que ha tenido que asumir, que fueron más de 4 mil soles en medicinas, exámenes y transporte.

Su familia solicita el apoyo de una enfermera voluntaria que pueda ayudar con los cuidados básicos diarios para evitar complicaciones durante su recuperación. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al 925 957 465 , a nombre de Eulalia Espirilla. También pueden acudir a la olla común para llevar alimentos o pañales.