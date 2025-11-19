El obrero Melitón Huamán Cala (37) llegó hace una semana a la ciudad de Arequipa en busca de un futuro mejor. Ni bien salió del terminal terrestre caminó tres cuadras en busca de un hospedaje fue asaltado por tres personas en la avenida Andrés Avelino Cáceres, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Al resistirse al robo de su celular y mil 800 soles, los delincuentes lo golpearon con una piedra en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “Desperté en el hospital (Honorio Delgado Espinoza), la enfermera me dijo que habían traído los serenos. Me asaltaron y se llevaron mi platita”, señaló.

Melitón tiene una hija en Ayaviri, en la región de Puno, eso lo motivó a viajar a Arequipa, donde planeaba alquilar un cuarto y trabajar como obrero.

Sin embargo, permanece hace siete días en el área de emergencia del hospital Honorio Delgado. “En Arequipa no tengo familia, estos días estaba en el hospital nomás. Estoy varios días sin comer, con la misma ropa. Quiero regresar a mi tierra Ayaviri, necesito apoyo”, afirmó.

Aquellas personas que quieran apoyarlo pueden ubicarlo en la puerta del área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza. No tiene Yape porque los ladrones se llevaron el celular.

