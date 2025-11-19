La madrugada de este miércoles, la policía logró detener a Jhon Mendoza Hancco, quien fue sorprendido dentro de una cochera ubicada en la avenida Italia, en el sector de Río Seco del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, cuando intentaba llevarse diversas piezas de dos camiones, entre ellas el tablero y la memoria de las unidades.

Según contó el propietario del local, el sujeto no ingresó directamente a la cochera, primero abrió un forado en la pared de un predio contiguo y, tras ello, trepó el muro de su negocio para acceder a los vehículos. El ilícito quedó al descubierto gracias a las cámaras de seguridad, que alertaron al dueño y permitieron la intervención inmediata de la Policía.

Mientras tanto, el cómplice del detenido logró escapar en un automóvil antes de que los efectivos llegaran al lugar. Los camiones afectados son el A7A-927 y el de placa V8K-758.

La Policía continúa con las diligencias para ubicar al segundo involucrado y determinar si ambos formarían parte de una banda dedicada al robo de autopartes en la zona. El detenido dijo que solo conocía a su cómplice con el nombre de Lucho. Las piezas sustraidas fueron recuperadas.