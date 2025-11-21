La pequeña Ivalú, de 2 años y 10 meses, desarrolla convulsiones a causa de su tratamiento con la leucemia, el cual padece desde hace un año. Su madre, quien la cuida y no puede trabajar, organiza una pollada pro salud para cubrirlos costos de sus medicamentos.

Su madre, Jesenia Pinto, relató que la leucemia se ha ido agravando con la presentación de convulsiones constantes, a pesar del tratamiento intensivo de quimioterapias que recibía en el Iren Sur. Debido a estas complicaciones, la pequeña recibe otro tratamiento con medicamentos.

“Antes convulsionaba todos los días, ahora con los medicamentos ocurre cada cinco días, pero igual es fuerte. La última vez la llevamos de emergencia”, contó su madre.

El tratamiento de ahora es costoso, pues Jesenia gasta más de 600 soles al mes. Sumado a ello, no puede trabajar debido a los cuidados permanentes tanto con Ivalú como ser el sustento de sus otras dos hijas.

Por ello, organizará una pollada para este 29 de noviembre en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Se espera vender más de 500 polladas, a fin de salvar a su pequeña.

Cualquier apoyo puede realizarlo al número Yape 972 580 299 a nombre Jesenia Pinto o comunicarse para separar una pollada.