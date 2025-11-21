La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo un problema crítico en la región, pues del total de 11,929 casos atendidos entre enero y setiembre de este año, el 39,3% corresponde a víctimas entre 0 y 17 años, lo que equivale alrededor de 4,700 menores afectados.

Los distritos donde se concentró la mayor cantidad de reportes fueron en las comisarías de Paucarpata con 810 casos y en Cerro Colorado, que registró 668, según el registro oficial de los CEM. En ambas jurisdicciones, casi la mitad de las víctimas fueron adolescentes de 12 a 17 años.

DETALLES

Los informes también detallan que la violencia psicológica fue el tipo de agresión más frecuente, representando alrededor del 50 % de los casos, seguida por la violencia física y sexual. Además que son más niñas y adolescentes las víctimas con un 80 % de todas las denuncias.

El año pasado, los CEM de toda la región, atendieron 16,200 casos entre enero y diciembre de 2024 y el 40,8 % de víctimas también eran menores de 17 años, lo que demuestra que las agresiones contra los niños se mantienen y no hubo acciones para disminuir esta problemática.

Algunos menores acuden a los Hogares de Refugio Temporal que en este año recibieron 285 personas, entre ellas 129 mujeres en situación de riesgo por violencia y 156 hijas, hijos y acompañantes. Estos espacios brindan albergue, alimentación y atención multidisciplinaria para proteger a las víctimas.