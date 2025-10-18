Indignación total en Quequeña, una menor de 4 años recibió una salvaje golpiza por parte de su padrastro, quien fue detenido la tarde del jueves, pero, fue puesto en libertad al día siguiente por la falta de una denuncia, a pesar de las evidencias registradas en un video grabado por la madre de la infante.

El hecho se registró en el sector 1 de Nueva Quequeña, frente a la plaza Peregrinos de Chapi - Quequeña. Según las imágenes difundidas, el agresor identificado como John Rodríguez Roca (25) no solo golpeó reiteradamente a la niña, sino también la mordió; ni los llantos de la menor ni los gritos de su pareja detuvieron la golpiza.

INTERVENCIÓN

Fueron los vecinos quienes al escuchar los gritos de desesperación dieron aviso a personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Quequeña, quienes al llegar al lugar encontraron a la madre en estado de shock, mientras que el agresor había dejado la vivienda.

Los serenos hicieron el llamado a la comisaría de Yarabamba, dado que el Puesto de Auxilio Rápido de Quequeña no funciona desde hace meses. John Rodríguez fue detenido minutos más tarde en una tienda mientras realizaba unas compras y se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El varón fue llevado a la comisaría de Yarabamba por los efectivos policiales, donde permaneció detenido por 24 horas, siendo liberado el viernes por la tarde debido a la falta de una denuncia formal por parte de la madre de la menor, ello, respaldado por el informe del médico legista que arrojó que la agresión no era grave.

Vecinos del sector mostraron su indignación ante estos hechos y la falta de accionar del Ministerio Público, indicando que no era la primera vez que se da una agresión por parte del varón, quien también habría agredido a su pareja. Tanto la menor de 4 años como su madre, en estado de gestación, fueron trasladadas a un albergue.