Los socios de la Asociación de Agricultores y Posesionarios de AMPACA protestaron esta mañana frente a la sede de la Novena Región Policial del Sur, en el distrito de Yanahuara, para exigir la intervención de las autoridades ante los ataques e invasiones que aseguran sufrir en los terrenos ubicados a lo largo de la autopista Arequipa–La Joya. Los manifestantes denunciaron la falta de respuesta de la Policía de Uchumayo, pese a múltiples denuncias y actos de violencia registrados en la zona.

“Nosotros somos agricultores, no delincuentes ni traficantes de terrenos. Hemos denunciado incendios, destrucción de cultivos y daños a vehículos, pero la Policía solo mira y no interviene”, reclamó Yuri Velásquez, presidenta de la asociación, durante la movilización. Los socios portaron pancartas con mensajes dirigidos al general de la Región Policial, a quien exigen el cambio total del personal asignado en Ciudad de Dios por presuntos vínculos con los invasores.

Los agricultores también responsabilizaron a grupos organizados que operarían bajo el amparo de la corrupción, presuntamente ligados a la minería ilegal y al lavado de activos. Aseguraron que, pese a existir procesos abiertos en la Fiscalía, los ataques continúan sin sanción y los invasores se mantienen en los terrenos de cultivo.

Velásquez cuestionó al Gobierno Regional de Arequipa por insistir en revertir terrenos agrícolas para destinarlos a uso urbano o industrial. “Queremos un pulmón verde, no un parque industrial. Nos opondremos a cualquier intento de quitarnos lo que nos corresponde por ley”, advirtió.