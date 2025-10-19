La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, llegó a la ciudad de Arequipa para realizar coordinaciones con la fiscal superior María del Rosario Lozada y el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, en el caso de la niña de 4 años de edad que fue agredida por el padrastro en el distrito de Quequeña.

“Es un caso tan sensible, estamos haciendo un trabajo articulado. Tengan por seguro que este caso no va quedar impune. Desde el Ministerio de la Mujer estamos tomando acciones”, señaló al salir de la sede del Ministerio Público, ubicada en la cuarta cuadra de la calle La Merced, Cercado de Arequipa.

No obstante, María del Rosario Lozada, fiscal superior y coordinadora de las Fiscalías Especializadas en casos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, informó que la pequeña se encuentra en un albergue (Santa Isabel) y la madre está en un centro de refugio, protegida.

La Policía Nacional comunicó el 16 de octubre al Ministerio Público de la detención de John Carlos Rodríguez Roca (25) en la comisaría de Yarabamba por ser sospechoso de causar lesiones fisicas en contra de una menor de 4 años. La fiscal Karin Rosas y su equipo realizaron las diligencias de ley.

PRISIÓN PREVENTIVA

Sin embargo, la magistrada informó que no han solicitado la prisión preventiva para el investigado, considerando que la prognosis de pena es de 2 a 3 años y no supera los 5 años que establece el código procesla penal.

“Hemos pedido la comparencia con restricciones y medidas de proteccion para la niña y la madre. El imputado debe cumplir una serie de reglas de conducta. El video que circular por la redes se debe autenticar si es cierto o no porque los abogados se oponen. Se envió a la División de Alta de Tecnología (PNP)”, afirmó.

MEDIDAS CONTRA EL AGRESOR

El juez del Décimo Tercer Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Humberto Valdivia Talavera, dispuso el retiro inmediato del hogar de John Rodríguez, presunto agresor de una niña de 4 años y de su madre, Ana S.V.

El magistrado considera que la menor enfrenta un riesgo severo, luego de haber sido presuntamente agredida el 16 de octubre con un cable de cargador de celular, en el distrito de Quequeña.

El magistrado prohibió a John ejercer cualquier nuevo acto de violencia física o psicológica contra la menor y su progenitora, así como acercarse a menos de 100 metros de ambas víctimas.

También, dispuso que tanto la madre como el padrastro participen en el programa “Escuela para Padres”, con el fin de fortalecer sus capacidades para la crianza y educación sin violencia a su hijastra.

