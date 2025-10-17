El exestudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, Rodrigo Larico Olarte, permanecerá 20 años y 8 meses en el penal de Socabaya, por el delito de feminicidio y pagar una reparación de 415 mil soles.

Los jueces, Fernán Fernández Ceballos, Celis Mendoza Ayma y Jaime Moreno chirinos de la primera sala penal de apelaciones, ratificaron la sentencia de primera instancia y declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y de la defensa de Larico Olarte.

Durante la lectura del fallo realizada esta tarde, el juez Celis Mendoza Aayma, confirmó la sentencia 006-2025, emitida el 15 de enero por el Juzgado Penal Colegiado subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.

El crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2023, cuando Larico Olarte, entonces de 18 años, apuñaló a su exenamorada 47 veces en el campus del área de ingenierías de la UNSA. Aunque el delito de feminicidio puede conllevar penas de entre 30 y 35 años de prisión, el joven se acogió a la figura de responsabilidad restringida por tener menos de 20 años, lo que no le permitiría alcanzar a la madurez necesaria. Además, no cuenta con antecedentes penales, ni denuncias por otros delitos.

