El Gobierno tomó juramento a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Ana Peña Cardoza.
La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí: Presidente encargado busca nombres para el Gabinete
- Auto vuelca y chofer abandona a pasajero herido en Concepción
- José Jerí: Las reuniones en Palacio del presidente encargado
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- La Libertad: Alcalde de Pataz espera autorización para visitar al expresidente Pedro Castillo