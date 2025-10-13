Un terrible accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en la margen izquierda de la carretera central, en el barrio Palia en la provincia de Concepción.

Un automóvil de placa W2K 306 perteneciente a la empresa de taxi “Gómez Gaspar” se despistó y volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

Hasta el lugar se movilizaron los agentes de Serenazgo y policías de la Comisaría de Concepción, hallando a un lado del vehículo siniestrado a Resnik Campos Cajahuanca (28), siendo auxiliado y trasladado al Iren Centro y posteriormente al hospital Carrión de Huancayo por su grave estado de salud.

Algunos testigos que presenciaron el accidente refirieron que el conductor salió del automóvil por sus propios medios y lejos de prestar ayuda al herido, escapó.

Tras realizar las indagaciones del caso, se supo quien era el propietario del automóvil y tras contactarlo, los agentes policiales identificaron al prófugo conductor como Josué Campos Sanabria, a quien le alquiló su unidad para ponerlo a trabajar.

Auto termina empotrado

De otro lado, en Huancayo, un joven conductor en aparente estado de ebriedad impactó su unidad de placa F4E 546 contra una vivienda, quedando empotrada y causando daños de consideración a la vivienda. El hecho se registro ayer al promediar las 6.30 de la mañana, cuando el propietario de la casa ubicada en la cuadra 2 del jirón Carrión, Samuel Cerrón y su familia, descansaban.

El responsable sería Jhunior Cosme Tenorio. El fuerte impacto agrietó la fachada y debilitó parte de la estructura del predio.