Desde la plaza San Martín, el alcalde de Pataz (La Libertad), Aldo Carlos Mariños, anunció su intención de visitar al expresidente Pedro Castillo, apenas las autoridades penitenciarias se lo permitan.
El pronunciamiento se dio antes de sostener una reunión con el presidente de transición, José Jerí. Así lo dio a conocer la autoridad edil durante su denominada “Marcha de Sacrificio”.
“Hoy anuncio en esta plaza que apenas me den el espacio y me permitan visitarlo, voy a ir a saludarlo a nuestro expresidente que lo eligió el pueblo, señores”, expresó Carlos Mariños.
El anuncio lo dio a conocer frente a las personas que lo acompañaron hasta el Centro Histórico de Lima. Acudirá al penal de Barbadillo, para encontrarse con el exmandatario que fue vacado en diciembre de 2022 por intento de golpe de Estado.
Por otro lado, descartó postular a la presidencia de la República, debido a que no cumple con un requisito indispensable en la ley electoral. Sostuvo que no está afiliado a ningún partido político.
