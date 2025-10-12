U hombre fue asesinado con un arma blanca en el restobar “Entre Patas”, situado cerca de la Plaza Mayor de Tumbes. La víctima, identificada como Enrique Eduardo Espinoza Canales (34), habría sido atacada por una mujer extranjera que él recientemente había divulgado como su pareja sentimental.

Según información preliminar, cerca de las 4:45 a.m., la pareja habría sostenido una discusión, por lo que la mujer presuntamente usó un cuchillo tipo verduguillo para herir gravemente al hombre en el cuello.

El cuerpo fue llevado al hospital por allegados, pero falleció minutos después víctima de un shock hipovolémico, ya que el corte afectó a la yugular.

La Policía informó que mediante peritos forenses y análisis dactilares se confirmó la identidad de la víctima.

Ante ello, su madre, Isabel Canales, exigió justicia y que la presunta autora reciba la pena máxima. Pese a la solicitud de identificar a la presunta sospechosa, no procedió, aunque versiones apuntan a que podría ser de nacionalidad colombiana o venezolana.

Cabe mencionar que Enrique era hijo de Jorge Espinoza Canales, un científico conocido en la ciudad de Tumbes que, por muchos años, hizo registros de las precipitaciones pluviales y predicciones del tiempo.

Por otro lado, vecinos denunciaron que este restobar funciona hasta altas horas del amanecer, y lamentaron la ausencia de fiscalización tanto de la Municipalidad Provincial de Tumbes, como de la Policía y la Fiscalía.