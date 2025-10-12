El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, concluyó su extensa “Marcha de Sacrificio” de más de 45 días al llegar a la Plaza San Martín en Lima, con el objetivo primordial de conseguir una audiencia con el presidente de la República, José Jerí, y con legisladores.

El burgomaestre busca que el Gobierno Central atienda las urgentes necesidades de inversión en infraestructura, educación y salud que aquejan a su provincia en La Libertad.

La caminata, que inició el pasado 25 de agosto desde Pataz, La Libertad, se realizó para sensibilizar a las autoridades sobre el olvido de las zonas más alejadas de la capital .

Entre las demandas específicas de la provincia se encuentran la ejecución de obras viales, la construcción de un hospital (competencia del Ejecutivo) y la creación de la Universidad Nacional de Pataz (decisión que compete al Congreso).

El contexto de la protesta se da en medio de un cambio de gobierno, luego de que la expresidenta Dina Boluarte fuera vacada de su cargo e investido el presidente de transición José Jerí. Cabe recordar que el alcalde intentó previamente una reunión con Boluarte sin éxito.