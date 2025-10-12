Huancavelica: bus queda colgado en abismo y 33 se salvan

Miguel Enrique Molina Chapellín (32), es el venezolano que hace 5 años llegó a Huancayo, con su hermano Eucleider Molina (27), para cometer ilícitos.

La tarde del sábado, Miguel Molina ingresó a robar a una tienda de artículos de dormitorio. “No grites, sino te mató”, le dijo el extranjero a Marcela E.Q. (22), para robar un celular IPhone y un canguro con unos 5 mil soles, luego escapó.

Todo fue captado por una cámara de seguridad. El dueño del comercio, Misael N.G. (36), pidió ayuda a policías de la comisaría de Huancayo que capturaron a Miguel Molina Chapellín. Por la geolocalización, el “chamo” cayó a bordo de un taxi y astutamente escondió el celular robado debajo del asiento.

ANTECEDENTES. Según la denuncia, a las 16:44 horas, el extranjero ingresó a la tienda del Jr. Moquegua n.° 645 en Huancayo, amenazó con matar a la trabajadora, apuntándole con lo que sería un arma de fuego.

Bajo amenazas de muerte, Miguel Molina, cogió un celular IPhone y el canguro con 5 mil soles que estaba en el interior de su vitrina.

El robo se consumó en dos minutos y al ladrón escapó con rumbo desconocido.

A la medianoche, los efectivos de la comisaría de Huancayo, ubicaron al facineroso en las calles Huancas y Piura.

El venezolano estaba en el vehículo W5S-109 de servicio público.

Al ver a los policías este escondió algo debajo del asiento posterior y alertó a los agentes que buscaron y hallaron el celular robado.

Poco después se conoció que el detenido el jueves también robó con la misma modalidad.

Otra cámara de seguridad del jirón Huánuco captó al mismo maleante interceptado a dos peatones a los que amenazó con un arma, para obligarlos a entregar su celular, luego huye.

Chapellín quedó detenido por robo agravado.

Su hermano menor, Eucleider Molina en enero del 2020, cayó robando el celular a un menor e 15 años en el puente Incontrastable, junto a otro venezolano, por ese motivo dieron 7 meses de prisión preventiva.