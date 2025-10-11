



Ven la muerte de cerca. El choque, despiste y volcadura de un bus de pasajeros interprovincial, dejó al menos 33 heridos en Huancavelica.

De acuerdo con la información preliminar, el bus de la empresa de transportes Janampa D8F-256 que partió de la ciudad de Huancayo, sufrió el accidente cerca de las 10 de la mañana, a la altura del Km 245+200, en el sector conocido como Chupán, perteneciente al poblado de Ccarahuaca.

El vehículo se precipitó al borde de la carretera, luego de ser impactado por el auto de placa W3V - 115, que iba en sentido contrario, en una curva antes de llegar al cruce, al distrito de Acoria, Huancavelica. El bus quedó con la cola suspendida a un precipicio.

AUXILIAN

Fueron 33 pasajeros que resultaron heridos; sin embargo, en la relación de viajeros que abordaron el vehículo desde la ciudad de Lircay, figuran 25.

Lo que se presume es que en el camino abordaron más personas, como el caso de un padre de familia, que subió desde el centro poblado de Antacocha rumbo a Huancayo, o el de una joven que desde Huancavelica, se dirigía a Ayaccocha.

Las víctimas de ambos vehículos, adultos, jóvenes, madres niños, ancianos fueron evacuados al hospital de Huancavelica.

Pobladores y transportistas, ayudaron a rescatar a los afectados, junto una patrulla de la policía de turismo que se encontraba en la zona. Hasta el lugar llegaron bomberos, Samu y serenos.

Los responsables del bus, llegaron al hospital para responder por los heridos. Fredy Huamán señaló que el vehículo tiene Soat vigente, y que se están realizando el monitoreo de las víctimas.

HERIDOS

Entre los heridos están: Gisela Álvarez Quispe, Astrid Alvarado Candiotti, Brigida Candiotti Huayra, Neymar Mallco Quispe, Sarai Curo Ichpas, Alejandro Curo Chocce, Alejandro de la Cruz Cente, Evelyn Quispe de la Cruz, Nieves Ichpas, Pedro Huillca Aparco entre otros.