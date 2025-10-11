El delantero argentino Javier Sanguinetti renovó por dos años más con el club Sport Huancayo, consolidándose como una de las figuras del equipo y actual máximo artillero del “Rojo Matador” con 10 goles en lo que va de la temporada. En entrevista con Correo, el atacante expresó su satisfacción por este nuevo voto de confianza. Habló sobre sus objetivos personales y el sueño de llevar al club a pelear el título nacional y volver a un torneo internacional.

El club acaba de anunciar hace unos días oficialmente tu renovación ¿Qué representa para ti este nuevo voto de confianza de parte del Sport Huancayo?

Bueno, la verdad es que estoy muy contento. Desde el primer momento me han recibido muy bien y, bueno, creo que eso también se ve reflejado cuando a uno le toca jugar. Estoy contento, trato de hacerlo al 100, con responsabilidad, y nada, feliz de quedarme un buen tiempo acá.

¿Hubo en algún momento alguna oferta o te tentaron de otros clubes antes de decidirte por quedarte en el Sport Huancayo?

Sí, hubo otras ofertas. Tanto a nivel nacional como internacional, pero bueno, siempre las decisiones que uno toma son en familia. Mi familia está contenta aquí en Huancayo, y además me han presentado un lindo proyecto para estos dos próximos años. Así que nada, contento de seguir trabajando y espero estar a la altura.

Sabemos que has pasado por diferentes ligas, pero ¿cómo te sientes hoy, específicamente, vistiendo la camiseta del Sport Huancayo y compitiendo en la Liga 1 peruana?

Muy bien. La verdad, me encontré con un grupo increíble. Los muchachos que ya estaban de años anteriores, como Huguito, Salcedo, Barreda, Zamudio —sin querer olvidarme de nadie— desde el primer momento se acercaron y me trataron muy bien. Y con los chicos que llegaron esta temporada, el trato también ha sido espectacular.

Esta temporada fuiste clave, máximo goleador del equipo con 10 tantos ¿Cómo te sientes con un papel tan determinante en el ataque para el club?

Siempre, en lo personal, es lindo aportar al equipo. Si bien siempre digo que para mí lo más importante son los objetivos grupales, creo que vamos por buen camino. Ojalá sigamos creciendo y podamos lograr un cupo internacional, que tanto lo merecemos.

Además, fuiste elegido como jugador del mes de agosto en la Liga 1 ¿Qué crees que cambió en tu juego para alcanzar ese nivel de destaque?

Nada, como siempre digo, todo depende del equipo. Eso no se logra solo, es con ayuda y con el aporte de mis compañeros. Obviamente uno trata de seguir en esa línea de productividad, y cuando toca llegar al arco, poder marcar. Creo que es un trabajo en conjunto.

¿Qué tan importante ha sido el trabajo del cuerpo técnico y la conexión con tus compañeros para lograr esta versión tuya, más letal frente al arco?

Siempre es importante. La confianza del técnico hacia nosotros es clave, y como siempre digo, en lo personal trabajo para devolver esa confianza, tratando de estar, de apoyar y de acompañar desde donde me toque.

¿Qué objetivos tienes trazados para esta nueva etapa: más goles, más protagonismo, algo más profundo con el club?

Quiero algo más profundo con el club. Ojalá que el club pueda conseguir lo que tanto está buscando desde hace años: poder coronarse con la liga. Y, obviamente, también volver a poner al club en copas internacionales.

Se viene un partido atractivo y complicado ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo duelo ante Alianza Lima aquí, en el IPD de Huancayo?

Bueno, creo que es un partido muy importante. Tenemos la obligación de ganar, sobre todo con nuestra gente y por el objetivo que venimos buscando: la clasificación a una copa internacional. Es una final para nosotros, y tenemos que jugarla como tal.

Y para finalizar, un mensaje para la hinchada del “Rojo Matador” que hoy celebra tu renovación y te ve como uno de sus grandes referentes.

Ojalá que nosotros podamos devolver al club al lugar donde se merece: peleando copas internacionales. Y, obviamente, que siempre vamos a necesitar de la hinchada, que para nosotros es un factor importante. Y bueno, vamos por más.