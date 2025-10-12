Ella le suplicó que no la mate, pero él sujeto que decía amarla la agredió con violencia. Al ver que se resistía a tener intimidad intentó ahorcarla con un pasador y la amenazó con un cuchillo. La joven de 28 años fue golpeada y ultrajada.

En un descuido de su agresor, P.A.L. (28), escapó de la casa para pedir ayuda. Poco después, policías de la comisaría de Huancayo detuvieron a Irvin Collachagua Huaripaita (30) a quien las autoridades judiciales dictaron 7 meses de prisión preventiva por golpear y abusar sexualmente de su exenamorada.

DICTAMEN

Luego de las evidencias y testimonios, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, obtuvo prisión preventiva por siete meses para Irvin Collachagua, por el presunto delito de violación sexual en agravio de su expareja.

De acuerdo a la investigación, a cargo de la fiscal provincial Fabiola Luna, el imputado habría agredido a su expareja, con golpes de puño y patadas para luego agredirla sexualmente en una vivienda ubicada en la cuadra 23 de prolongación Cuzco.

La agraviada estuvo retenida en el interior del departamento de su agresor, hasta que en un descuido pudo escapar y fue hasta la comisaría para denunciar la agresión.

En audiencia, la representante del Ministerio Público presentó las evidencias entre ellas la declaración de la agraviada; la inspección técnico policial fiscal, la pericia de escena de crimen; así como los mensajes que el investigado le enviaba a la agraviada para que no lo denuncie. Tras el dictamen de prisión, el implicado en tentativa de feminicidio, ya fue internado en el penal.