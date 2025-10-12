Ya casi no hay localidad en la región La Libertad en la que el hampa no haya impuesto su sello de balas y muerte. Nadie se siente seguro ni siquiera en su propio centro de labores.

Víctor Hugo López De La Cruz, juez de paz de Primera Nominación del Distrito de Chicama, fue asesinado a balazos en el interior de su despacho.

El letrado se encontraba sumido en sus labores en el interior de su oficina, situada en la avenida Progreso, en el centro del distrito de Chicama, provincia de Ascope, cuando de pronto fue sorprendido por dos sicarios, quienes le dispararon cuatro balazos a quemarropa.

Ocurrió al filo de las 6 de la tarde del último viernes y según han contado algunos testigos, los criminales huyeron velozmente en una moto lineal. El abogado fue auxiliado por amigos y vecinos hasta el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama, pero el personal médico que lo recibió solo se limitó a confirmar su deceso.

VENGANZA

Detectives del grupo de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján investigan el caso. Hasta el cierre de esta nota se informó que, presuntamente, el móvil del crimen fue un acto de venganza porque el juez se habría negado a firmar constancias de posesión de terrenos a hombres vinculados a la organización criminal “Los Pulpos”.

Se sospecha de los alias “Fredy” y “Gersón”, quienes estarían involucrados en tráfico de terrenos en la provincia.

NO A LA IMPUNIDAD

La Municipalidad Distrital de Chicama emitió un comunicado mediante el cual expresó su profundo pesar por el asesinato de Víctor López.

“Invocamos al Ministerio del Interior y a la Policía realizar las investigaciones correspondientes para que este condenable acto no quede impune y se haga justicia”, se lee en el pronunciamiento edil.

Correo trató de conversar con el alcalde de la comuna de Chicama, Edilberto Bada Castillo, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

No obstante, quien sí se pronunció sobre este execrable hecho fue el otrora alcalde de la provincia de Ascope y actual burgomaestre de Casa Grande, Jhon Vargas Campos. “Es lamentable lo sucedido en Chicama. He tenido la oportunidad de conocer al juez, era un joven con un futuro prometedor”, manifestó.

“Esto es una muestra más de que hay mucha palabrería, pero poca acción. Yo que tengo once años de autoridad en la provincia de Ascope puedo decir que no es satisfactoria la labor que hacen las autoridades policiales, solo prometen y no cumplen. Nos ofrecen más policías y nada de eso sucede”, cuestionó.

CIFRAS FRÍAS

En lo que va del año se han perpetrado 219 asesinatos en la región La Libertad. Las provincias con el más alto índice de homicidios son Trujillo (78), Pataz (43) y Virú (39). Le siguen Pacasmayo (14), Chepén (11), Ascope (11), Gran Chimú (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (1). Solo en la provincia de Bolívar no se ha registrado homicidio alguno.