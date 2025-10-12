Diversos comerciantes y vecinos expresaron su malestar contra la EPS Grau, debido a que llevan dos días conviviendo con el discurrir de las aguas de desagüe, debido al colapso de un buzón que afecta a diversas tiendas de ropa, ferreterías, puestos de comida y otros locales del barrio Buenos Aires, cerca al mercadillo, en la provincia de Sullana.

Según los pobladores, se trata de un buzón que colapsó en la intersección de la calle Dos y pasaje Seis de Agosto y, debido a que este no cuenta con tapa, ellos han tenido que colocar una escalera como señal de prevención y peligro, ya que temen que ocurra un accidente que lamentar.

“Este es un problema que llevamos desde ayer (viernes). Todo esto está inundado como puede ver. Nosotros, los vecinos y los comerciantes de la Seis de Agosto y de la cuadra uno de la calle Dos, están siendo afectados con este problema que siempre pasa. Vienen, reparan y vuelva a ocurrir el problema”, señaló Mario Navarro que reside en la cuadra uno de la calle Dos.

Asimismo, los dueños de tiendas de ropa de dicha vía, expresaron su malestar, debido a que señalaron que la gente no llega a comprarles por el mal olor y el discurrir de las aguas de desagues.

También esto viene afectando a los comerciantes de sandalias, zapatos, ropa que venden en sus stand en la transversal Dos de Mayo, debido a que el agua llega hasta dicha zona. “Lo que pedimos es una solución definitiva a este problema”, indicó un comerciante.

Mientras que en el distrito de Bellavista, en Sullana, diversas familias de la cuadra 4 de la calle Apurímac, denunciaron que el agua de los desagües se está saliendo por los sumideros y cajas en el interior de las viviendas e inundando las mismas.

“Cómo es posible que esto esté sucediendo en el interior de nuestras casas. Ya es el colmo lo que pasa. No podemos ni desayunar por el agua cochina”, señaló un mortificado vecino de dicha calle.