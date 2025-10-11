El fiscal adjunto provincial José Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura, llegó hasta la municipalidad delegada del centro poblado de Villa Monte Castillo, en el distrito de Catacaos, para realizar diversas diligencias en el marco de la investigación preliminar contra el alcalde Luis Alberto Cárcamo Ruiz, por la presunta comisión del delito de peculado en agravio del Estado.

La intervención se realizó la mañana de ayer donde el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura llegó hasta la sede municipal para recabar documentación relevante que ayude a esclarecer los hechos que son materia de investigación que, según señalan, vendrían dándose desde el año 2023.

El caso se debe sobre la retención de manera indebida de un monto de 1 600 soles que era dinero para el pago de obreros de este municipio y, al parecer, la autoridad edil la habría utilizado de manera personal y no se canceló a los trabajadores de la sede municipal.

Fue mediante una Sesión de Concejo extraordinaria desarrollada el pasado 10 de setiembre, cuando los regidores de la comuna Villa Monte Castillo pusieron en conocimiento este hecho lamentable que vincula al alcalde delegado Luis Alberto Cárcamo Ruiz, quien habría reconocido su uso personal del dinero destinado para otros pagos. Además, durante las diligencias, se conoció que la situación fue informada por el área de Tesorería y registrada ante el Comité de Fiscalización de esta comuna.

El personal del Ministerio Público recabó información y documentación que facilitarán la investigación y ayudarán a esclarecer los hechos registrados en la municipalidad del Bajo Piura. La investigación continúa por parte de la Policía.