El avance del comercio informal y la caída sostenida de las ventas provocaron el cierre de uno de cada diez locales en diversos centros comerciales de la calle San Juan de Dios, así lo advirtió el directivo de los centros comerciales, Héctor Guerra, quien alertó que la situación económica de los comerciantes formales continúa deteriorándose.

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Guerra señaló que las ventas aún no logran recuperarse de los efectos económicos de los últimos años y que, incluso en las mejores campañas comerciales, apenas alcanzan entre el 60% y el 70% de los niveles registrados antes de la pandemia. Según indicó, el sector enfrenta actualmente varios factores que afectan su desempeño.

Entre ellos mencionó el crecimiento del comercio ambulatorio, la presencia de importadoras y la reducción de la capacidad de compra de los consumidores. El dirigente sostuvo que estos elementos generan una competencia que dificulta la recuperación de los negocios establecidos dentro de galerías y centros comerciales.

DAÑO

El representante también afirmó que al menos un 10% de los locales cerraron en distintos centros comerciales debido a la falta de ventas. Explicó que muchos comerciantes tienen dificultades para cubrir gastos fijos como alquileres, servicios básicos, tributos y remuneraciones del personal.

Asimismo, indicó que actualmente no existe una temporada claramente favorable para el comercio, pues incluso campañas tradicionalmente fuertes, como la escolar, ya no generan la confianza suficiente para que los empresarios inviertan grandes cantidades en mercadería por temor a no concretar las ventas esperadas.

Respecto al comercio ambulatorio, Guerra sostuvo que la situación se intensificó en el Cercado y que muchos vendedores llegan desde otros sectores de la ciudad atraídos por el mayor movimiento comercial de la zona. Añadió que algunos utilizan mostradores y grandes cantidades de productos para ofrecer sus mercancías en la vía pública.

Asimismo, señaló que los dirigentes de los centros comerciales solicitarán una reunión con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para plantear medidas orientadas a enfrentar la informalidad.