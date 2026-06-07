Las autoridades de Arequipa formularon una serie de pedidos para el próximo gobierno, La continuidad de proyectos estratégicos, la ejecución de obras de infraestructura y la búsqueda de consensos políticos fueron algunos de los principales planteamientos de cara al nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, sostuvo que la próxima gestión nacional debe garantizar la continuidad de los grandes proyectos de inversión que se encuentran en marcha en la región. Entre ellos mencionó el impulso de las energías renovables, el desarrollo del hidrógeno verde y la consolidación del Megapuerto de Corío.

Sánchez también pidió que no se detengan iniciativas vinculadas al desarrollo productivo del sur del país, como Majes Siguas II. “Majes Siguas II tiene que seguir impulsándose porque la puesta a punto ya la tenemos de gobierno a gobierno y debe continuar desarrollándose para garantizar la seguridad alimentaria y el crecimiento de Arequipa”, dijo.

Asimismo, consideró prioritario que el próximo gobierno destine mayores recursos para reducir las brechas sociales existentes en la región. “Tenemos que priorizar el cierre de brechas. Solo en educación necesitamos cuatro mil millones de soles para poner la línea base. También se requiere inversión en salud, vivienda, agua y desagüe”, indicó.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Por su parte, la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, pidió a quien resulte elegido en las urnas no dejar de lado a la ciudad durante los próximos cinco años de gestión. Señaló que Arequipa requiere el respaldo del Gobierno central para concretar proyectos de gran envergadura que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

La autoridad edil destacó entre las principales necesidades obras como el puente Umapalca, la carretera Yura–Yuramayo y nuevos proyectos de infraestructura vial. “Le pediría al próximo presidente o presidenta que recuerde que Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú y que no se olvide de que acá también necesitamos obras de envergadura”, expresó.

Finalmente, el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, exhortó a las futuras autoridades a priorizar el bienestar de la población y evitar la confrontación política. “Pensar siempre en el bien común de nuestra nación es pensar en el bien de todos y cada uno de los peruanos. Debemos evitar polarizaciones y enfocarnos en metas comunes que permitan construir un mejor país”, manifestó.

El politólogo Andy Phillips Zeballos explicó que, pese a las recientes reformas constitucionales, el próximo presidente conservará importantes atribuciones vinculadas a la conducción del Estado. Entre ellas figuran la designación del presidente del Consejo de Ministros y de los integrantes del gabinete, así como la dirección de las políticas públicas a través de los distintos ministerios.

No obstante, advirtió que algunas de sus facultades estarán sujetas a mayores controles por parte del nuevo Congreso bicameral. Por lo que, el especialista señaló que la gobernabilidad dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo que tenga el futuro mandatario, debido a que ninguna agrupación política logró obtener una mayoría absoluta en el Parlamento.

“Ninguna fuerza ha arrasado en las elecciones. Tenemos cámaras compuestas por diferentes fuerzas políticas, lo que obliga a quien gane la segunda vuelta a negociar mucho y llegar a consensos. Ninguna fuerza tiene esa posibilidad por sí sola y estará obligada a dialogar con más de una agrupación para aprobar sus iniciativas”, sostuvo Phillips Zeballos.

El analista añadió que el nuevo Senado tendrá un papel determinante en la aprobación de determinadas decisiones de Estado y en la designación de altos funcionarios, por lo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo será uno de los factores más importantes para la estabilidad política durante el próximo quinquenio.