Tres adolescentes que escapaban tras haber robado el celular a un joven, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, fueron atrapados por la policía.

Fugaban en mototaxi

Se tratan de C. Gutiérrez (19), J. Manrique y F. Tovar ambos de 18 años, sindicados de ser integrantes de la banda delictiva “Los recién nacidos”. Estos a bordo de un mototaxi se daban a la fuga y detrás un joven corriendo intentaba alcanzarlos.

Los policías al ver esa escena detuvieron la unidad menor siendo hallados los sospechosos, señalados por el agraviado de ser los autores del robo de su equipo móvil.

Ante la denuncia, estos fueron conducidos a la Sección de Delitos y Faltas de la delegación de Pueblo Nuevo para ser investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

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