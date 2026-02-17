Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad, mientras robaba un celular de alta gama de una furgoneta blanca en pleno centro de Ica. El hecho ocurrió el pasado 11 de febrero, alrededor de las 2:14 de la tarde, en la intersección de las calles Salaverry y Tacna.

Delito en la zona

En las imágenes se observa al sujeto, que vestía un polo gris, short de jean y gorra negra, aproximarse a la vereda antes de abrir la puerta del vehículo. Segundos después, logra apoderarse del equipo celular y huye del lugar en dirección desconocida, generando alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Las autoridades policiales han sido notificadas del delito y se espera que analicen el video para identificar y capturar al responsable. El hecho pone en evidencia la importancia de mantener la vigilancia en zonas concurridas y de no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos.

