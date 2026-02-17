mientras robaba un celular de alta gama de una furgoneta blanca en pleno centro de Ica. El hecho ocurrió el pasado 11 de febrero, alrededor de las 2:14 de la tarde,

Delito en la zona

En las imágenes se observa al sujeto, que vestía un polo gris, short de jean y gorra negra, aproximarse a la vereda antes de abrir la puerta del vehículo. Segundos después, logra apoderarse del equipo celular y huye del lugar en dirección desconocida, generando alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Las autoridades policiales han sido notificadas del delito y se espera que analicen el video para identificar y capturar al responsable. El hecho pone en evidencia la importancia de mantener la vigilancia en zonas concurridas y de no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos.

