Un violento asalto contra una joven quedó registrado por cámaras de seguridad la noche del último fin de semana en la provincia de Ica, luego de que dos sujetos a bordo de una mototaxi la interceptaran, la golpearan y la arrojaran al suelo para robarle su teléfono celular.

Grave delito

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:19 de la noche, cuando la víctima se dirigía tranquilamente a su vivienda por la vía auxiliar de la carretera Panamericana Sur, a la altura de la urbanización El Carmen, a dos cuadras del cruce de San Joaquín.

Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran cómo una mototaxi se detiene repentinamente cerca de la joven. En cuestión de segundos, uno de los sujetos desciende del vehículo y se lanza violentamente contra ella. El delincuente la jala con fuerza, la arrastra por la vereda y finalmente la arroja hacia un jardín, mientras forcejea para arrebatarle su celular.

El ataque se produjo con extrema violencia. Según se aprecia en las imágenes, la víctima fue arrastrada varios metros, sufriendo raspones y lesiones en diferentes partes del cuerpo, producto de la brutal agresión. Tras concretar el robo, el sujeto sube nuevamente a la mototaxi, que huye del lugar a toda velocidad junto a su cómplice.

A pesar de que por la zona circulaban vehículos y algunos peatones, ninguno logró intervenir ni percatarse de inmediato del asalto, que se ejecutó en cuestión de segundos.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y señalaron que este tipo de robos se han vuelto recurrentes, especialmente durante las noches. Asimismo, exigieron mayor patrullaje policial y acciones preventivas para frenar los asaltos cometidos por delincuentes que utilizan mototaxis para cometer sus fechorías y escapar rápidamente.

