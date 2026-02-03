Efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la detención de un sujeto por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de una menor de 15 años, en un hecho ocurrido en la provincia de Pisco.

Delito en la zona

Según información policial, la intervención policial se realizó en flagrancia delictiva en la calle Los Laureles N.º 315 cercado de Pisco, donde fue detenido Luis Alberto Huaranca Taype de 35 años, quien momentos antes habría arrebatado un teléfono celular Samsung de alta gama a la menor, objeto que fue posteriormente recuperado por el personal policial.

El intervenido se desplazaba a bordo de una mototaxi de placa 0828-GA, vehículo que presuntamente habría sido utilizado para perpetrar el ilícito, ocurrido en las inmediaciones de la avenida Las Américas, lo que permitió una rápida acción de los agentes del orden.

La División de Orden y Seguridad de Pisco informó que se vienen intensificando los operativos policiales en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.

