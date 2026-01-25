La Fiscalía de Prevención del Delito junto a personal de la comisaria de Chincha Alta y del Departamento de Investigación Criminal inspeccionaron en una conocida galería comercial del centro de la ciudad para prevenir la compra y venta de equipos celulares de dudosa procedencia. Como parte de estas acciones también intervinieron a los vendedores ambulantes de chips de telefonía móvil.

Operativo inopinado

El operativo denominado “terminales móviles 2026 ” inició en la calle Italia, con la revisión de todos los puestos dedicados a la venta y reparación de celulares. Con presencia fiscal se procedió a verificar el estado del IMEI de cada equipo a fin de confirmar si presentan denuncia por robo. El comandante Adrián Trillo exhortó a la comunidad no adquirir productos de dudosa reputación, ya que, podrían estar inmersos en delito de receptación.

La policía y fiscalía en la intersección de Italia con la calle Mariscal Castilla también realizaron la verificación de los chips que son ofertados de manera ambulatoria. El operativo también se realizó en las arterias aledañas para inspeccionar si estas personas tienen la posesión legítima para la venta y activación de las líneas móviles, que podrían terminar en manos de inescrupulosos dedicados a la extorsión.

VIDEO RECOMENDADO