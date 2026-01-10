En un duro golpe contra la delincuencia, la Policía Nacional del Perú, logró la desarticulación de la banda criminal “Los Internacionales de Chincha”, durante un operativo realizado a las 09:00 de la mañana, en la intersección de la avenida Luis Massaro y la calle Túpac Amaru, en el distrito de Chincha Alta.

Estaban armados

Los detenidos fueron identificados como Luis Marcos Nieves Zúñiga (30) (a)“Veneco”, y Emmanuel Francisco Salazar Marcano (26) (a) “Chamo”, ambos de nacionalidad venezolana; Viny Santana Arroyave (30) (a) “Colocho”, de nacionalidad colombiana; y Jesús Gianpol Arango Medina (24) (a) “Perucho”.

Durante el registro personal, la policía incautó cuatro armas de fuego con marca y serie erradicadas, cuatro municiones marca FAME, 348 ketes de pasta básica de cocaína y otros objetos de interés criminal.

Los detenidos cuentan con un amplio prontuario delictivo y son investigados por los presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones, y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas.

