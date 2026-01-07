Una intervención policial de alto impacto se registró la madrugada del lunes 6 de enero, alrededor de la 1:30 a. m., en la parcela del sector Cambio Macacona, distrito de Subtanjalla, donde agentes de la Policía Nacional lograron la captura de uno de los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Descuartizadores de Subtanjalla”, dedicada al desmantelamiento y hurto de vehículos en zonas descampadas y de escasa iluminación.

Operativo policial

Durante el operativo, personal policial intervino a Félix Anthony Lovera Bernaola (18), alias “Ratón”, quien se encontraba en el lugar junto a vehículos y autopartes de dudosa procedencia.

Como resultado de la intervención, la Policía incautó dos vehículos Daewoo Tico, de placas A3H-158 y A9B-249, presuntamente utilizados para el traslado de autopartes. Asimismo, se logró la recuperación de un vehículo Daewoo Tico, con placa Y1C-115, el cual, tras la consulta en el sistema ESINPOL, arrojó requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo.

En el lugar también se incautaron dos teléfonos celulares y veintidós autopartes, las cuales serán sometidas a peritaje para determinar su procedencia. El intervenido, junto a los vehículos y especies incautadas, fue puesto a disposición de la unidad especializada correspondiente, mientras las investigaciones continúan para identificar y capturar al resto de integrantes de esta presunta banda criminal que operaría en Subtanjalla y sectores aledaños.

VIDEO RECOMENDADO