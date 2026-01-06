Efectivos policiales lograron recuperar dos mototaxis que habían sido reportadas como robadas durante un operativo realizado en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica. La intervención permitió la detención de tres personas presuntamente involucradas en el delito de receptación.

Unidades robadas

Durante la acción policial fue detenido Jhon José Sacatoma Contreras, de 25 años, junto a dos menores de edad de 17 y 14 años, quienes fueron encontrados en posesión de los vehículos menores hurtados.

Según la información policial, se recuperó una mototaxi de placa de rodaje 2171-AY, categoría L5, marca Bajaj, de color rojo, así como otro vehículo menor de la misma categoría, con placa 9134-KB, también marca Bajaj y de color rojo. Ambos vehículos fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que los intervenidos estarían inmersos en la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, por lo que el caso quedó en manos de las instancias competentes para determinar responsabilidades.

Asimismo, se informó que Jhon José Sacatoma Contreras registra antecedentes policiales por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente por lesiones.

