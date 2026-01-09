Este viernes por la madrugada fueron capturados 11 integrantes de la banda criminal ‘Los Diablos de la Calichera’. Durante un amplio operativo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército se logró la desarticulación de la organización que mantenía bajo amenazas al personal y visitantes del Play Land Park, ubicado en el parque Sinchi Roca de Comas. Los delincuentes exigían S/4.000 diarios a los administradores del negocio de juegos mecánicos sin que estos presentaran denuncia formal por miedo a represalias.​

La intervención movilizó a 256 efectivos policiales de unidades especializadas como USE, Halcones, SUAT, DIROVE, Depincri e Inteligencia, sumados a 20 militares que cubrieron zonas críticas como La Pascana, Primera de Pro y las avenidas Túpac Amaru con Belaúnde y Revolución. Entre lo incautado destacan cinco armas de fuego, 27 municiones, mil ketes de pasta básica de cocaína, dinero en efectivo, dos vehículos, ocho celulares y explosivos que facilitaban sus operaciones delictivas.​

¿Cómo operaba la banda criminal?

Según las autoridades, los criminales se infiltraban en las noches vistiendo chalecos anaranjados para hacerse pasar por personal autorizado, repartiendo tickets falsos de S/10 por el estacionamiento gratuito del parque de diversiones. La organización tenía roles definidos para recolectar los cobros ilegales tanto de administradores como de visitantes, liderados por Percy Cóndor Huamaní, un reincidente con antecedentes penales. También se encontró un manuscrito con amenazas similar al usado contra empresas de transporte locales.​

El parque de diversiones permanecía bajo control de extorsionadores venezolanos antes de que ‘Los Diablos de la Calichera’ tomara el territorio mediante confrontación, obligando a los dueños a pagar cupos continuos por seguridad. La PNP continúa las pesquisas para esclarecer la antigüedad de estas actividades y posibles nexos con otros casos de cobro de cupo en el distrito, mientras los detenidos esperan disposición fiscal.​