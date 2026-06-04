La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó la condena de varios años de cárcel para siete integrantes de “Los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Piura” por los delitos de cohecho pasivo propio y concusión.

Ratificación. El fiscal adjunto superior Javier Ocampo García, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, obtuvo que se ratifique las condenas en el emblemático caso denominado “Los Fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Piura”, por los delitos de cohecho pasivo propio y concusión.

Este fallo, en segunda instancia, se apoyó en las pruebas actuadas durante el juicio oral, en las que se encuentran pruebas digitales (mensajes y audios) y documentaria logrando que las penas impuestas en primera instancia, obtenidas por el fiscal adjunto provincial César Alonso Casaverde Mendoza, sean confirmadas por los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura.

La decisión judicial ratifica la condena contra el exjefe de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, David Elías Castillo Calle, como autor por múltiples hechos por el delito de cohecho pasivo propio, a 10 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

También se ratificó la condena para Gilbert Javier Noriega Peña, como cómplice por el delito de cohecho pasivo propio, a 7 años y 3 meses.

El fallo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura también incluye la ratificación de la condena contra Carlos Eduardo González Montero, como cómplice por cohecho pasivo propio, a 4 años de pena suspendida; además se le impusieron 7 años por otros hechos.

Los magistrados condenaron a John Frankano Flores, a 7 años y 3 meses de pena privativa de la libertad; a César Augusto Coveñas Paz a 9 años y 3 meses de cárcel y a Luis Zacarías Palacio Saavedra a 9 años y 3 meses de cárcel.

También fue condenada Luz Elena Paz Mori, por el delito de cohecho activo genérico a 4 años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de una reparación civil de 10 000 soles.

Así también, se mantuvo el pago de la reparación civil solidaria por 80 000 soles por parte de todos los sentenciados a favor de El Estado.

Recordemos que David Elías Castillo Calle fue capturado en el mes de febrero del año 2024 luego que se mantenía prófugo de la justicia, por los agentes policiales en momento que se encontraba por el jirón Tambogrande, en la urbanización Monterrico, en la localidad de Piura.