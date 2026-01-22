El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, aprobó el acuerdo de terminación anticipada y condenó a once años y un mes de pena privativa de libertad efectiva a Scarlett Sahid Sebastian Revoredo Alendez, como autor y responsable del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de Stacy Karol Medrano Ilizarbe.

Grave delito

Los hechos materia de condena se registraron el 17 de enero de 2026, aproximadamente a las 5.40 de la tarde, cuando el sentenciado sustrajo de manera violenta un teléfono celular que portaba la agraviada, quien se encontraba sentada en el interior de un vehículo de transporte público con dirección al centro de Ica. El ilícito ocurrió en inmediaciones de la avenida Miguel Grau, en el distrito de Parcona, donde el condenado arrebató el equipo directamente de la mano de la víctima y se dio a la fuga.

Posteriormente, personal policial intervino al sentenciado en un descampado ubicado en el mismo distrito. Durante el registro personal, se halló en el bolsillo delantero derecho de su prenda de vestir el teléfono celular sustraído, el cual fue reconocido como propiedad de la agraviada, configurándose el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 189°, primer párrafo, incisos 5 y 9, concordante con el artículo 188° del Código Penal.

Como resultado de la investigación preliminar, se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado, lo que permitió arribar a un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, el mismo que fue aprobado por el órgano jurisdiccional en audiencia.

La resolución judicial dispuso, además, el pago de S/ 1,000.00 (mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como el inmediato internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde cumplirá su condena hasta el 16 de febrero de 2037.

