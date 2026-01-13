El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha y Pisco, integrado por los magistrados Miguel Ángel Ayala Gonzales, Miguel Eduardo Morán Ruiz y Raúl Pedro Muñoz Huamaní, dictó sentencia condenatoria contra Tito Jhunior Montes Yauri (27), imponiéndole 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 189° del Código Penal.

Asimismo, se fijó el pago de S/ 700 de reparación civil a favor del menor agraviado A.L.D. (12 años) y S/ 500 a favor de Luis Alberto Paúcar Jiménez, víctima también de este hecho delictivo.

Hechos acreditados: El 22 de marzo de 2025, el menor A.L.D., de 12 años, salió de su domicilio en San Andrés – Pisco para realizar compras en una tienda cercana, portando dos celulares: uno obsequiado por su madre y otro perteneciente a su tío, Luis Alberto Paucar Jiménez, con el cual realizaría el pago vía aplicativo Yape.

Asimismo se indicó que fue interceptado por una mototaxi color azul, de la cual descendió el adolescente M.S.M.B (16), quien lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega de los equipos bajo amenaza de dispararle.

El menor, atemorizado por su vida, entregó los celulares. El vehículo era conducido por el ahora sentenciado Tito Jhunior Montes Yauri, quien emprendió la fuga.

Los familiares del menor alertaron de inmediato al serenazgo, iniciándose una persecución que culminó con la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo, logrando la captura del imputado y la recuperación de los equipos celulares dentro de la mototaxi.

Durante la intervención, se constató que el adolescente de 16 años, M.S.M.B, quien había amenazado al menor agraviado con un arma de fuego para despojarlo de sus celulares, logró darse a la fuga en el momento de la captura del conductor de la mototaxi. No obstante, su participación en el ilícito quedó plenamente acreditada en el proceso.

