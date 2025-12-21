Una joven profesional de la carrera de Enfermería fue víctima del robo de su teléfono celular la tarde del sábado, en las inmediaciones del Mercado Modelo, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Delito en la zona

El delito ocurrió aproximadamente a las 4:26 de la tarde, cuando un sujeto le arrebató el celular y huyó corriendo por las calles aledañas al mercado. En el equipo robado, la víctima almacenaba su tesis universitaria, trabajo que venía desarrollando con esfuerzo durante varios meses.

Tras el hecho, la joven acudió a la comisaría correspondiente para interponer la denuncia y solicitar las acciones de ley. Las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran al presunto delincuente desplazándose a velocidad, incluso cruzando la pista en medio de los vehículos para evadir a posibles perseguidores.

Según la descripción proporcionada, el sujeto vestía un polo blanco, short de jean y zapatillas blancas. Las grabaciones de seguridad ya están siendo difundidas para facilitar su identificación.

Familiares y vecinos solicitan el apoyo de la ciudadanía para reconocer al responsable y contribuir con información que permita su ubicación y captura.

