Dos mujeres fueron asaltadas durante la madrugada del último sábado, cuando abordaron un colectivo informal en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica. El atraco, perpetrado con armas de fuego y violencia física, se suma a una creciente ola de asaltos cometidos bajo la misma modalidad.

Asaltos violentos

La denunciante, una mujer de 44 años, relató que tomó un vehículo modelo Matiz color celeste frente a la institución educativa Coprodeli con destino al cercado de Ica. En el interior ya se encontraban tres personas: un varón al lado del conductor, otro detrás del chofer vestido con chaleco rojo, y una mujer en el asiento posterior. Ella ocupó el lado derecho de ese asiento.

A los pocos minutos de iniciado el trayecto, el sujeto que viajaba en la parte trasera sacó un arma de fuego y la encañonó, amenazándola con matarla si se movía. Otro de los delincuentes, ubicado en el asiento delantero, la golpeó en dos ocasiones y le arrebató su celular Samsung Galaxy. Finalmente, fue obligada a mantener la cabeza agachada y abandonada en un descampado del caserío de Arrabales.

La agraviada aseguró que no solo fue víctima ella, sino también otra pasajera, a quien además de robarle el celular, la obligaron a entregar su clave para ingresar a sus aplicativos bancarios. Ambas mujeres quedaron en estado de shock por las amenazas y la violencia ejercida por los delincuentes.

Por los golpes recibidos, la denunciante tuvo que acudir a un hospital por mareos y fuertes dolores de cabeza. También reveló que es la tercera vez que sufre un robo en circunstancias similares, lo que agrava su temor por la falta de seguridad en la zona.

Horas después del hecho, personal de serenazgo intervino un vehículo con características similares en Subtanjalla, pero este fue liberado, lo que generó mayor indignación entre las víctimas. Ante la ola de denuncias, que hasta la fecha se vienen presentando con lentitud, la agraviada pidió que se revisen las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El testimonio coincide con otros reportes recientes en Subtanjalla, donde pasajeros han denunciado ser asaltados en “falsos colectivos”. En algunos casos, los criminales han amenazado a las víctimas con cuchillos y armas de fuego.

