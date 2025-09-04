Un violento ataque ocurrió en la avenida Matías Manzanilla (Ica), donde un colectivero informal atacó el parabrisas de un bus interprovincial, poniendo en grave riesgo la seguridad del conductor y de los pasajeros. El vehículo afectado pertenecería a la empresa Perú Bus.

Violencia en la zona

Según testigos, el conductor del colectivo informal se interpuso delante del bus para impedir su avance, y en un acto agresivo arrojó dos piedras de gran tamaño contra el parabrisas del bus, causando pánico entre los pasajeros y dañando el vehículo. Afortunadamente, no hubo heridos.

El agresor habría recriminado al chofer del bus por supuestamente “invadir su carril”, desencadenando esta reacción violenta.

La zona de la avenida Matías Manzanilla es conocida por constantes conflictos generados por el transporte informal, donde incluso ciudadanos extranjeros participan en peleas por captar pasajeros, bloquean el tránsito de otros vehículos y provocan congestión vehicular.

Vecinos y usuarios del transporte público exigen una intervención inmediata de la Policía Nacional para controlar esta situación, que se ha vuelto recurrente y peligrosa para la comunidad.

