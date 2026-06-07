El embajador Bernie Navarro se presentó este domingo en el colegio Melitón Carvajal, en Lince, como parte de su labor de observación internacional en la segunda vuelta presidencial. El representante de Estados Unidos, explicó que su presencia en el colegio responde al compromiso de acompañar y resguardar la transparencia del proceso electoral.

“Muy contento de estar aquí observando las elecciones, estoy honrado de ser un observador internacional en el proceso, para Estados Unidos está claro que la autodeterminación del pueblo del Perú es para el pueblo del Perú”, afirmó.

Navarro recorrió los exteriores y el acceso al centro de votación para evaluar la organización y el flujo de electores. Durate su visita observó de cerca el funcionamiento de las mesas y la logística disponible para garantizar la votación.

🗳️🇺🇸 El embajador de EE.UU., Bernie Navarro, oficializó el despliegue técnico de observadores de su delegación en seis regiones del país, ratificando la ausencia de irregularidades durante la jornada de este 7 de junio.



Desde el colegio Melitón Carvajal (Lince), el diplomático… pic.twitter.com/cIn6uBN1ro — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) June 7, 2026

Llamado a la participación ciudadana

El diplomático insistió en la importancia de que la población acuda a las urnas y ejerza su derecho al sufragio. Según señaló, la jornada representa un momento decisivo para el país en el que la ciudadanía debe estar presente para garantizar la democracia.

“La democracia es frágil, hay que salir a votar. Hoy es el día de salir, votar y ejercer su voto sagrado en estas elecciones. Es importante que salga el pueblo, que escoja al candidato que sea mejor para ellos y para sus familias, pero que estén presentes, porque es un momento muy importante para la democracia del Perú”, manifestó.

La misión de observación tiene como objetivo reforzar la confianza en el proceso y garantizar que la voluntad popular se exprese de manera libre y transparente. Los observadores continuan acompañando y supervisando centros de votación para verficar el cumplimiento de los protocolos.