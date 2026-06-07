La Contraloría advirtió que ocho municipalidades distritales de Arequipa incumplieron la presentación de reportes obligatorios sobre gestión de residuos sólidos en la plataforma SIGERSOL durante el 2025. Los casos más graves corresponden a La Joya y Santa Rita de Siguas, que omitieron los cuatro informes exigidos: segundo, tercer y cuarto trimestre, además del reporte anual.

Miraflores y Socabaya registraron el mejor desempeño, al cumplir tres de los cuatro reportes requeridos. En tanto, Tiabaya y Jacobo Hunter incumplieron el segundo y tercer trimestre, pero presentaron el cuarto reporte y el informe anual. Cerro Colorado solo cumplió con el cuarto trimestre, mientras que Paucarpata presentó los dos primeros reportes y dejó pendientes los dos últimos.

PROCESO

Los informes señalan que la omisión de información dificulta la fiscalización del Ministerio del Ambiente y del OEFA sobre el manejo de residuos, áreas degradadas y posibles focos de contaminación. En Jacobo Hunter se reporta una segregación de apenas 2,01% de residuos y una valorización de 1,1%, mientras que Socabaya registra 109,4 hectáreas degradadas asociadas a residuos sólidos.

La Contraloría alertó además sobre riesgos para la salud pública vinculados a leptospirosis, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas.