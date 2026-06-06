Una denuncia anónima presentada en junio de 2023 ante la Contraloría reveló que la Municipalidad Distrital de Acarí, provincia de Caravelí, habría contratado como personal de logística y encargado de abastecimiento a una persona que no acreditaba el título o grado de bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines, requisito establecido en sus propios términos de referencia.

Según el Informe de Acción N° 003-2026-2-OCI/0355-AQP, en febrero de 2023 la entonces encargada de Abastecimiento y el gerente municipal suscribieron la Orden de Servicio n.º 00099, formalizando la contratación de locación de servicio de Manuel Roberto Salas Aparicio como personal de abastecimiento.

El vínculo se renovó durante los meses de febrero, marzo y abril de 2023, y en mayo fue promovido a encargado de abastecimiento hasta julio de ese año, acumulando seis órdenes de servicio por montos que oscilaron entre S/1500 y S/2500 mensuales.

SIN TÍTULO NI CONDICIÓN DE EGRESADO

La Comisión de Control verificó que los términos de referencia exigían contar con título o bachiller en Administración y/o contabilidad y/o carreras afines. Al no disponer del currículum documentado del contratado, los auditores se comunicaron directamente con Salas Aparicio vía telefónica y WhatsApp, quien envió un diploma de egresado de la Universidad Católica Santa María (UCSM) de la Facultad de Contabilidad e Informática, correspondiente a enero de 1985.

Sin embargo, al consultar el portal de SUNEDU, la búsqueda arrojó resultado negativo, pues no se encontraron grados ni títulos registrados a su nombre.

Para mayor certeza, la comisión solicitó información académica directamente al Vicerrector Académico de la UCSM. La respuesta fue que Salas Aparicio ingresó a la Escuela Profesional de Contabilidad en 1980, cursó estudios en distintos semestres entre 1986 y 1987, y actualmente tiene asignaturas pendientes para concluir su plan de estudios, por lo que no tendría condición de egresado.

Ante ello, la Contraloría advirtió que esta situación afecta la legalidad del proceso de contratación y la pertinencia de un servicio crítico como la conducción del área de logística.