El violento ataque a la orquesta musical Agua Marina ocurrido el pasado 8 de octubre en Chorrillos fue perpetrado con la misma arma utilizada en otros crímenes hacia cantantes, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, las pericias forenses Dirección de Criminalística de la Policía determinaron que los extorsionadores utilizaron un arma calibre 9 mm Parabelium, de uso militar y policial. Este documento revela que el arma usada en este atentado es la misma que se usó en otros ataques.

Las muestras guardan relación con casos pendientes de solución. Uno de los ataques es a la discoteca Denbow, situada en Villa María del Triunfo, donde murieron Luis Venegas Carraso y José Oria Infante. El productor de música y cantante del Callao fueron acribillados en la puerta del establecimiento, en abril de este 2025.

Otro de los ataques que guarda relación es en el asesinato de Marlon Luis Rivera (48), ocurrido el 3 de agosto del 2024.

ATAQUE A AGUA MARINA

Como se conoce, durante el concierto, realizado en Chorrillos, el público disfrutaba del espectáculo cuando, a las 10:05 de la noche, una motocicleta se acercó por parte posterior del escenario y abrió fuego contra los asistentes.

La ráfaga de balas interrumpió el show y causó pánico. Cinco fueron los heridos de este atentado, entre ellos un vendedor que buscaba llevar el pan a su familia.

Este no sería el primer atentado contra el grupo musical, pues meses atrás, José Quiroga (fundador de Agua Marina), confirmó al dominical que estaban siendo atacados no solo en conciertos sino también en sus vehículos.

Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, Omar Tello, explicó que la finalidad de estos ataques no es necesariamente causar muertes, sino terror.

“La finalidad es intimidar a las personas, no importa si mueren o no, lo que buscan es causar miedo y obtener ganancias”, dijo.