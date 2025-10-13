Sabor agridulce. El “Vendaval Celeste” hizo la tarea y logró un punto más para las pretensiones de llegar a la zona de clasificación al fútbol internacional, pero, desperdició un triunfo ya que tenía chances para ganar porque había remontado 2 a 1 y al final empató 2 a 2 contra el Ayacucho FC.

El duelo comenzó con cierta parsimonia, no se veía ninguna buena propuesta. Y a los 15 minutos el equipo local del Ayacucho FC se queda con un hombre menos, tras expulsión del central Manuel Ganoza, por jalar la camiseta de Carlos Cabella, quien ingresaba con muchas posibilidades de anotar.

El técnico ayacuchano Sergio Castellanos se ve obligado a sacar del terreno de juego a Diego RamÍrez para el ingreso del defensa Brackson León.

Pero a los 25 minutos llega la sorpresa y Yoshi Arakaki de cabeza abre el marcador para los ayacuchanos. Dudó el defensa John Narváez. La respuesta del ADT no se deja esperar y a los 29 minutos el “Enmascarado” Mauro Da Luz convierte el gol de empate de soberbio cabezazo ante la asistencia de Joao Rojas.

El partido en su primera parte culmina con el marcador 1 a 1.

Sale otro más

En el complemento, otra vez el uruguayo Mauro Da Luz a los 51 minutos anota el segundo para ADT tras centro de Carlos Cabello. Remonta el marcador.

Pero a los 62 minutos llega el empate para “Los Zorros”. Con un zurdazo de Juan Lucumi. Seguido sale expulsado Alonso Tamariz por faul artero a Carlos Cabello y el conjunto local se queda con 2 hombres menos a los 77 minutos.

Pese a la ventaja, el ADT no supo aprovechar, a pesar que ingresaron dos atacantes, Hernán Rengifo y Nazareno Bazán. Culmina el encuentro con el empate de 2 a 2.