El presidente de la República encargado José Jerí se encuentra en Palacio de Gobierno en horas decisivas para el Perú, porque tiene la tarea de conformar un Gabinete Ministerial que lo acompañe para dirigir al país en los próximos meses.

Hasta el momento, ha tenido reuniones con uno de los ministros que dejó la vacada expresidente Dina Boluarte, se trata del titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, así como otros dos congresistas.

Cabe precisar que el congresista de Somos Perú le pidió a todos los ministros de Estado que le envíen informes sobre cada sector.

Tras la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte, el legislador José Jerí (Somos Perú) juró como presidente de la República por sucesión constitucional. (Foto: Parlamento)

CITAS

Las primeras reuniones del presidente Jerí se registraron el viernes 10 de octubre.

El mandatario encargado sostuvo encuentros con Guillermo Ojeda del Comando Conjunto, Carlos Chávez de la Fuerza Aérea, César Cacho Morán de la Marina de Guerra, Óscar Arriola del Ejército y César Briceño del Ejército.

Ese mismo día, Jerí se reunió con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas y Janet Tello, presidenta del Poder Judicial.

En una fotografía publicada en redes sociales, en la reunión también aparece Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso.

Los registros del portal de Transparencia dan cuenta de que el legislador de Acción Popular se retiró después que las dos autoridades vinculadas al sistema de justicia.

El viernes por la noche, también llegaron a Palacios dos gobernadores regionales militantes de Somos Perú: Werner Salcedo (Cusco) y Jorge Chávez (Loreto).

A su salida, el primero no descartó que el nuevo Gabinete Ministerial esté integrado por personas que forman parte del partido.

Por la noche también llegó la congresista de Somos Perú, Ana Zegarra.

La vocera de la bancada que asumió en julio, acumula tres sentencias por falsedad ideológica y otros delitos.

Fuentes del partido mencionaron que habría un interés porque Zegarra asuma alguna cartera.

José Jerí ha tenido reuniones con los titulares del Ministerio Público, Poder Judicial y Congreso en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

ANÁLISIS

Para el analista César Campos, el presidente Jerí debe convocar a personas en su Gabinete que vayan más allá del partido Somos Perú.

“La situación de un sector se pone difícil cuando hay un sector del país que dice que no se le debe dar (la confianza). Hay que esperar 48 horas al menos”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que será difícil para la gestión de José Jerí conseguir ministros por la circunstancia en que se encuentra el país.

En ese sentido, consideró que muy pocos querrán aceptar un puesto en el Gabinete Ministerial.

“Creo que es bastante aceptable que en esta situación aparezcan críticas de parte de la ciudadanía, porque estamos ante un Congreso desprestigiado. Además, las manifestaciones son actos legítimos”, apuntó.