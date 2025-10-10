Tras la aprobación de su vacancia por “incapacidad moral permanente”, Dina Boluarte abandonó Palacio de Gobierno en la madrugada de este viernes 10 de octubre, marcando el fin abrupto de su gestión.

La exmandataria dejó la sede presidencial cerca de la 1:00 horas a bordo del vehículo oficial conocido como el ‘Cofre’, un automóvil con lunas polarizadas utilizado para traslados de alto resguardo.

El momento de su salida, mostró al vehículo oficial partiendo del recinto acompañado por un breve convoy de seguridad. La escena se desarrolló por la parte posterior de Palacio y simboliza el cierre de un periodo presidencial marcado por la tensión y la falta de sintonía con una ciudadanía que, a través de constantes protestas, demandaba respuestas efectivas ante la creciente crisis de inseguridad que atravesaba el país.

La partida de Dina Boluarte coincidió temporalmente con la juramentación de José Jerí como nuevo presidente del Perú, luego de que el Congreso aprobara la vacancia con 121 votos a favor.

Y es que mientras se realizaba el relevo presidencial en el Pleno del Parlamento, la exmandataria emitía su último mensaje a la nación.

Este discurso, grabado desde Palacio, se centró en destacar los supuestos logros de su gestión, pero con la ausencia de autocrítica respecto a la crisis de inseguridad .

Los entonces miembros del último gabinete de Dina Boluarte también abandonaron Palacio de Gobierno. La mayoría se mostró sonriente ante las cámaras.

